Fenerbahçe'de Valencia antrenmanda yer almadı

Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon ile pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte, adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı.