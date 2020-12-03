Fenerbahçe'de Valencia ve Sinan Gümüş çalışmalara başladı

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde karantina süreleri dolan Valencia ve Sinan Gümüş de idmanda düz koşu yaptı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyonla devam eden antrenmanda sarı-lacivertliler, prese yönelik pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda, karantina süreçleri sona eren ve Covid-19 testleri negatif çıkan Enner Valencia ile Sinan Gümüş, düz koşu gerçekleştirdi. İdman öncesi Sinan Gümüş, Teknik Direktör Erol Bulut ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Nazım Sangare ve Harun Tekin'in takımdan ayrı koştuğu idmanda Samatta salonda çalıştı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Diego Perotti ve Mauricio Lemos ise idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

(Güven Mert Ercan/İHA)