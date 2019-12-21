Fenerbahçe'de Vedat, Beşiktaş'ta Burak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Vedat, Beşiktaş'ta Burak

6 saat önce

Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımın golcüleri Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz ön planda.

Fenerbahçe'de Vedat, Beşiktaş'ta Burak, System.String[]

Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımın golcüleri Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz ön planda. Bu sezon sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi 9, siyah-beyazlılarda ise Burak Yılmaz 5 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde iki takımın forvetleri ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, siyah-beyazlıların tecrübeli forveti Burak Yılmaz ise hem milli takım hem de takımında gösterdiği performansla göz dolduruyor.

VEDAT: 9 - BURAK: 5

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi forma giydiği 14 müsabakada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Muriqi attığı 9 golle sarı-lacivertlilere 9 puan kazandırdı. Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezon başında yaşadığı sakatlık sorunlarından sonra döndüğü takımında bu sezon 10 maçta 5 gol kaydetti ve 2 gole de katkıda bulundu.

(İHA)

Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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