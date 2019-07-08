Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muric kampa katıldı
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Fenerbahçe'de Vedat Muric kampa katıldı

1 saat önce

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geldi.

Fenerbahçe'de Vedat Muric kampa katıldı, System.String[]
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geldi.
İstanbul'dan özel araçla Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelen sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Muric, idari menajer Volkan Ballı tarafından karşılandı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Muric, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin en büyük camiasına katıldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kosovalı oyuncu, "Gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim bu çubuklu formaya kavuştuğum için, bu takımın bir parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Kelimelerle ifade edemem bunları. İyi ki Fenerbahçe'deyim. FB TV'ye verdiğim röportajda, 'Fenerbahçe istedi, oldu.' dedim. Şu an da öyle söylüyorum, Fenerbahçe istedi, oldu." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Vedat Muric, sarı-lacivertli formayla basın mensuplarına poz verdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:09 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor
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