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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi isyan etti!

6 saat önce

Ayak bileğindeki sakatlık için konuşan Vedat Muriqi, "sakatlığım 5-6 hafta sürecekti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi isyan etti!, System.String[]

Ayak bileğindeki sakatlık için konuşan Vedat Muriqi, "sakatlığım 5-6 hafta sürecekti. Sağlık ekibimize çok teşekkür ederim. Bütün tedavi şekillerini uygulayarak ayağımı iyileştirdiler. Yine ağrılarım var ama takımla beraber olmak istedim. 90 dakika çıkamayacağımı söyledim hocama. Son 30 dakika girmeme rağmen nefes nefese kaldım sahada. Çünkü 25 gün sahada antrenman yapma fırsatı bulamamıştım. Bandaj olmasa oynayamazdım. Bacağımdaki dört bağın ikisi kopuk, ikisi yırtık. Çok sert bir bandajla çıkıyorum sahaya. O bandaj sayesinde neredeyse ayağım sabit oluyor." ifadelerini kullandı.


Hakem kararlarını da eleştiren Kosovalı golcü, "Rakibe olanlar bize olmuyor. Geçen hafta Emre abinin penaltısı tekrarlanmadı. Artniyet aramamaya çalışıyorum ama bir değil, iki değil. İnşallah hep birlikte doğruyu buluruz."

Nefes Nefese Dizisi, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:21 
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