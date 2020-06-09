Fenerbahçe'de Vedat Muriqi seferberliği

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Süper Lig'in başlamasına 3 gün kala takımın en önemli gol silahı Muriç'in sağ arka adalesinde hissettiği sertlik Fenerbahçe'de keyifleri kaçırdı. Önceki gün takımın Ülker Stadı'nda kendi arasında oynadığı hazırlık maçında tedbir amacıyla sahaya sürülmeyen Kosovalı santrforun cuma akşamı Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmesi için kulübün sağlık ekibi seferber oldu.

KUPANIN YERi AYRI

Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve ekibinin adeta üzerine titrediği Muriç'in, gerek Kayseri ve gerekse Fenerbahçe için sezonun en önemli müsabakası haline gelen kupadaki Trabzon maçında oynayabilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.