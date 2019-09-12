Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sürprizi! Şimdi de Atletico...
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sürprizi! Şimdi de Atletico...

30 dakika önce

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, son olarak ise Kosova Milli Takımı'nda skor ve asist katkısı yapan Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sürprizi! Şimdi de Atletico..., System.String[]

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, son olarak ise Kosova Milli Takımı'nda skor ve asist katkısı yapan Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.


Simeone istedi, Atletico devreye giriyor


Son dönem yaptıkları yakından takip edilen golcü futbolcu için Tottenham, milli maça temsilci göndermişti. Londra ekibinin yöneticileri Vedat için bir rapor hazırlarken La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in de bu transfer için harekete geçtiği iddia edildi.


Atletico Madrid yöneticilerinin de Fenerbahçe'nin sıradaki lig maçlarını izlemek için Türkiye'ye temsilci göndereceği de belirtildi.

Fenerbahçe, Avrupa, Kosova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:35 
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