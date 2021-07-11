Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Bugün yapılan idman sonrası Portekizli hocanın aldığı kararla, 5 futbolcu kamptan ayrıldı.

5 FUTBOLCU ÇALIŞMALARINA SAMANDIRA'DA DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'nin 5 genç oyuncusu, Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın aldığı kararla; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamptan ayrılarak İstanbul'a gönderildi. 5 futbolcu, çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.