Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gözdesi Miha Zajc oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, oyun sistemini takıma aşılamak için var gücüyle çalışırken, bir futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekti. Takımdan gönderilmesi planlanan Miha Zajc performansıyla, Portekizli hocayı adeta büyüledi.

ADI GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDEYDİ

Hürriyet'in haberine göre; Mayıs sonunda adı gönderilecekler listesinde ilk sıraya yazılan Zajc, Portekizli teknik adamın göreve gelmesi ve sarı lacivertli ekibe 3-4-3, 3-4-2-1 sistemini oynatmasıyla takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin yeni transferi gibi görülen 27 yaşında oyuncu 6-8 ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Pereira da duran topları başarıyla kullanan, şut atma özelliği de olan Zajc'ı çok beğendiğini hem ona forma vererek hem de ikili görüşmelerde ifade ediyor.