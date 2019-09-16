Fenerbahçe'de Volkan Demirel antrenör olarak ilk maçında
55 dakika önce
Takım ısınırken saha kenarında duran Volkan, daha sonra tribüne çıktı.
Takım ısınırken saha kenarında duran Volkan, daha sonra tribüne çıktı. Henüz gerekli belge ve diploması olmayan Volkan Demirel, bu nedenle tribünde oturarak maçı takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:45
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