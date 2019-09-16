Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Volkan Demirel antrenör olarak ilk maçında
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel antrenör olarak ilk maçında

55 dakika önce

Takım ısınırken saha kenarında duran Volkan, daha sonra tribüne çıktı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel antrenör olarak ilk maçında, System.String[]

Takım ısınırken saha kenarında duran Volkan, daha sonra tribüne çıktı. Henüz gerekli belge ve diploması olmayan Volkan Demirel, bu nedenle tribünde oturarak maçı takip etti.

Volkan Demirel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:45 
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