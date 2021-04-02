Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak göreve getirilen Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik adam; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sözer'in sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL