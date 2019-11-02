Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in doğum günü
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in doğum günü

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in doğum günü

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'de bulunan Fenerbahçe'de Volkan Demirel için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in doğum günü, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'de bulunan Fenerbahçe'de Volkan Demirel için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildiği belirtildi.


Açıklamada, 27 Ekim'de 38 yaşına giren Volkan Demirel için pasta kesildiği kaydedildi. Sarı-lacivertli teknik ekibin ve oyuncuların tebriklerini kabul eden Volkan, kutlama için teşekkür etti.


Volkan Demirel, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de 19 yıldır doğum günü kutluyorum, bunun 18'i futbolculuk yıllarımdaydı. İlk kez teknik heyet tarafında doğum günüm kutlandı. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk pastasını da hep birlikte keseriz." ifadelerini kullandı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:07 
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