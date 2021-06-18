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Fenerbahçe'de YDK üyelerinin plaketleri takdim edildi (YENİDEN) - Son Dakika

Fenerbahçe'de YDK üyelerinin plaketleri takdim edildi (YENİDEN)

18.06.2021 13:10
Fenerbahçe'de YDK üyelerinin plaketleri takdim edildi (YENİDEN), System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, koronavirüs salgını sonucu daha önce plaketlerini alamayan YDK üyelerine plaketlerini dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, koronavirüs salgını sonucu daha önce plaketlerini alamayan YDK üyelerine plaketlerini dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nde koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze yapılamayan divan kurulu toplantıları sebebiyle plaketlerini alamayan Yüksek Divan Kurulu üyelerine plaketleri takdim edildi. Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük'ün yer aldığı tören Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Vefa Küçük yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün Başkanı Sayın Ali Koç'un davetiyle bugün buradayız. Sizleri temsilen huzurlarınızda Sayın Başkana böyle bir günde bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Burada bir arada olmamızın başlıca nedenlerinden biri de, fiziki olarak en son 2020 Ocak ayında YDK toplantımızı yapmıştık. Ondan sonra 5 divan toplantımızı maalesef koronavirüs nedeniyle fiziken yapamadık. Online olarak, televizyonumuz vasıtasıyla karşılıklı olmasa da görüşebildik, buluşabildik. İçinizden bazı arkadaşların hem benim şahsıma hem Başkanımız Sayın Ali Koç'a yönelttiği soruların cevabını online olarak verebildik. Bugün hem bir arada olmak hem de 5 toplantıdır veremediğimiz 40, 50, 60, 70 yıllık üyelerimizin hak ettikleri plaketlerini fiziki olarak sizlerin huzurunda verme imkanına da kavuştuk. Sizleri tekrar bir arada gördüğüm için ve böyle bir toplantıda birlikte olduğum için mutluluğumu ifade ediyorum, Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.ALİ KOÇ: GÖRÜYORUM Kİ HEP BERABER OLMAYI, FENERBAHÇEMİZİN ÇATISI ALTINDA OLMAYI SİZLER DE ÖZLEMİŞİNİZDaha sonra kürsüye gelen Ali Koç, "Eminin çoğumuz 1 senedir, 15-16 aydır bu kadar kalabalık bir grubun içinde de olmadık. Böyle bir katılım sağlandığına göre görüyorum ki hep beraber olmayı, Fenerbahçemizin çatısı altında olmayı sizler de özlemişiniz. Zahmet edip geldiğiniz için ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun. Sizler Fenerbahçe'yi onlarca yıldır yaşayan insanlar olarak herhalde Fenerbahçe'den uzak kalmak en çok sizleri de etkiliyordur. Yüksek Divan Kurullarımızdan ayrı gayrı kalmayalım diye çok sanal olsa da sunduğumuz iklimde hiç olmazsa sorular alabildik, sizlerle temasa geçebildik, sizler bizi televizyondan izlediniz, sorularınıza cevap verebildik, elimizden geldiği kadar normale yakın bir şekilde bunları yapmaya çalıştık. İyi ki yapmışız, bizden sonra diğer kulüpler de benzer yöntemleri seçtiler ve 'hiç yoktan iyidir' diyebileceğiz. Ama dediğim gibi inşallah artık sanal ortama mahkum kalmayarak bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliriz. Biz, bu toplantıyı yapmak istedik, aşağı yukarı yanılmıyorsam 170 küsur kişi ya 25. yılına ulaştığı için üye oldu ya da 40, 50, 60, 70 yıllık üyelik sürelerine ulaştı. Pek çok kongre üyemizin plaketlerini veremedik. Hatta Vefa Bey ile de konuştuk, 'acaba evlere gidip aramızda görev bölümü yapalım, 5'er 10'ar her hafta yöneticilerle, ben ve Vefa Başkanımızla beraber' böyle yapabilir miyiz diye düşündük. Hem lojistik açısından hem de sizlerin sağlığı, güvenliği açısından doğru olmayacağını düşündük. O zaman dedik ki peyderpey ilk yapacağımız Yüksek Divan Kurulu'ndan önce plaketleri dağıtabildiğimiz kadar dağıtalım, dönemimiz bitmeden bunu yapalım istedik. Ama dönemimiz bitmeden ancak ilkini yapabiliyoruz. Ülkemizde futbol marka değeri yerlerde, hepimiz biliyoruz. Transfer ödemeleri yapılmaz, maaşlar geç ödenir, CAS'ta en çok davası olan ülkedir, vs vs'nin yanında bu dönemki temaslarımda ve arayışlarımızda ve bu dönem özellikle diyorum, çünkü iki senedir de Avrupa Kulüpler Birliği'nde olduğum için orada da çok başka kulüp başkanları ve sahipleriyle ve profesyonelleriyle görüştüm.  Bir nosyon daha yerleşmiş Türk futbolu ile ilgili. Dünya genelinde futbolda tanınan bilinen birkaç isimden 'hayatta en son çalışacağım yer Türkiye' yaklaşımını gördüm. Ben bunu iki üç senedir dillendiriyorum ama görüyorum ki iyiye değil, kötüye gidiyoruz. Futbol iklimimiz iç açıcı değil" diye konuştu.Törende futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan 95 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu üyesi Turan Demirel, 75. yıl plaketini alkışlar eşliğinde aldı.

- İstanbul
Fenerbahçe'de YDK üyelerinin plaketleri takdim edildi (YENİDEN)
Fenerbahçe'de YDK üyelerinin plaketleri takdim edildi (YENİDEN)
Fenerbahçe'de YDK üyelerinin plaketleri takdim edildi (YENİDEN)
Fenerbahçe'de YDK üyelerinin plaketleri takdim edildi (YENİDEN)
Fenerbahçe'de YDK üyelerinin plaketleri takdim edildi (YENİDEN)

Faruk Ilgaz Tesisleri, Divan Kurulu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de YDK üyelerinin plaketleri takdim edildi (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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