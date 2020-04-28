Fenerbahçe'de yeni dönem! Altyapıda 5 yıldızlı hamle - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni dönem! Altyapıda 5 yıldızlı hamle - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de yeni dönem! Altyapıda 5 yıldızlı hamle

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yıllardır öz kaynaklarından A takıma oyuncu çıkaramayan, Merih Demiral gibi yetiştirdiği özel yetenekleri de başka kulüplere kaptıran Fenerbahçe'de, devrim niteliğinde altyapı hamleleri geliyor.

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Spor Arena/ Süleyman ARAT - Yıllardır öz kaynaklarından A takıma oyuncu çıkaramayan, Merih Demiral gibi yetiştirdiği özel yetenekleri de başka kulüplere kaptıran Fenerbahçe'de, devrim niteliğinde altyapı hamleleri geliyor. Sarı lacivertli kulübün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin bir bölümüne, altyapı takımları için yaptırdığı bina önümüzdeki temmuz ayında hizmete açılacak. 5 yıldızlı otel konforuna sahip tesiste genç futbolcuların boş zamanlarını kaliteli biçimde değerlendirmeleri için kütüphane, hobi odaları, fitness salonu, yemek salonu ve odalar bulunuyor.


Serdar Dayat'a bildirilecek


Sportif direktörlük görevine getirilecek Emre Belözoğlu ile yeni bir döneme başlayacak olan Fenerbahçe'de bundan böyle altyapıya daha büyük yatırım yapılacak. Kulüp bünyesindeki scout ekipleri Türkiye ve Avrupa'da yetenek avına çıkacak. Tespit edilen genç futbolcular, Fenerbahçe Akademi Direktörü Serdar Dayat'a bildirilerek çabucak altyapıya dahil edilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca lira gelir kaybı yaşayan ve mali sorunları daha da artan sarı lacivertli yönetim, altyapıdan yetiştireceği oyuncularla çarkı döndürmeye çalışacak.


Yeni bir departman kuruluyor


Bugüne kadar altyapı ile A takım arasında gerçek anlamda koordineli bir çalışma yürütülemediği için yıldız adaylarının önünün kapalı olduğu konuşulan Fenerbahçe'de bu soruna çözüm bulmak amacıyla yeni bir departman kurulacağı da belirtildi. Bu oluşumun başına geçirilecek Hüseyin Eroğlu, Mustafa Kaplan veya Yalçın Koşukavak gibi gençlerle çalışmayı bilen ve onların dilinden anlayan bir teknik adam, Samandıra ile Dereağzı arasında köprü görevi üstlenerek, genç yeteneklerin A takıma monte edilmesini sağlayacak.



Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, merih demiral, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 07:53 

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