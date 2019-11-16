Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor! Volkan en önde...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.



Koşu sırasında ve açma germe çalışmalarında Volkan Demirel en önde takıma öncülük etti.



Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dörderli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi.



Milli takımlarda yer alan 11 oyuncudan yoksun gerçekleştirilen idmana, altyapıdan futbolcular dahil edildi.



Sakatlıkları süren Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı.



İki gün izin yapacak Fenerbahçe, 19 Kasım Salı günü çalışmalarına devam edecek.

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