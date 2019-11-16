Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor! Volkan en önde...
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor! Volkan en önde... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor! Volkan en önde...

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor! Volkan en önde..., System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.


Koşu sırasında ve açma germe çalışmalarında Volkan Demirel en önde takıma öncülük etti.


Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dörderli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi.


Milli takımlarda yer alan 11 oyuncudan yoksun gerçekleştirilen idmana, altyapıdan futbolcular dahil edildi.


Sakatlıkları süren Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı.


İki gün izin yapacak Fenerbahçe, 19 Kasım Salı günü çalışmalarına devam edecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı
Alman basını, Trump'ın Erdoğan karşısındaki tavrını hedef aldı: Kuyruğunu sallayan köpek gibiydi Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:32:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor! Volkan en önde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]