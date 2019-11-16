Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dörderli takımlar halinde yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Milli takımlarda yer alan 11 oyuncudan yoksun gerçekleştirilen idmana, altyapıdan futbolcular dahil edildi.

Sakatlıkları süren Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı.

İki gün izin yapacak Fenerbahçe, 19 Kasım Salı günü çalışmalarına devam edecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Obradovic'ten oyuncularına ağır küfür! Çılgına döndü
Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'ya yenildi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti Pogba Juventus'a, Haaland ve Sancho Manchester United'a transfer olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]