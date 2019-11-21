Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı.

Milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc çalışmaya katıldı. Nabil Dirar ise yenilenme antrenmanı yaptı. Şili Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen Mauricio Isla, antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:46 Kaynak: AA
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