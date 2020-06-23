Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.
Sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:38
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