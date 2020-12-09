Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği idmanda yenilenme çalışmasını salonda gerçekleştiren Marcel Tisserand 'ın ise bugün hazırlıklarını takımla yaptığı aktarıldı.

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