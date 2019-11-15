Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürdü
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç grup haline ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip idmanın son bölümünde ise defans ve hücum varyasyonları gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Max Kruse ile Vedat Muriç hazırlıklarını özel program dahilinde sürdürürken kaptan Emre Belözoğlu takımla birlikte antrenmanda yer aldı.


Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
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