Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Sakatlıkları süren Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım'dan dönen Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç ise antrenmanın tamamında yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte, milli takımlarında bulunan Altay Bayındır, Nabil Dirar, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Isla, Zanka ve Garry Rodrigues de antrenmanda bulunmadı.

Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Savunma-hücum organizasyonuyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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