Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
31 dakika önce
Fenerbahçe'de futbolculara yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet testleri yapıldı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:00 Kaynak: AA
'de futbolculara yeni sezon hazırlıkları kapsamında kuvvet testleri yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara "izokinetik" kuvvet testlerinin uygulandığı ifade edildi.
Testlerle oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas gruplarının tespit edildiği, buna göre futbolcuların antrenmanlarının programlanacağı belirtildi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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