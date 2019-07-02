Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
22 dakika önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:35 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki grup halinde dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
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