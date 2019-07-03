Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
46 dakika önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:04 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların laktat testine tabii tutulduğu belirtildi.
Fenerbahçe, bugün Düzce
'deki Topuk Yaylası
Tesisleri'ne giderek hazırlıklarına orada devam edecek ve 13 Temmuz'da İstanbul
'a dönecek.
Max Kruse Fenerbahçe formasını giydi
Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda klibi
Fenerbahçe, Karagümrük'ün stoperini istiyor!
Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı!