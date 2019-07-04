Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
35 dakika önce
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kuvvet antrenmanı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:29 Kaynak: AA
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesinde bulunan Topuk Yaylası
Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe
, kuvvet antrenmanı yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan salon çalışmasını teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirdi.
Futbolcuların antrenman öncesi yağ ölçümü yaptırdığı çalışma, 2 grup halinde dayanıklılık ve kuvvet idmanıyla sona erdi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
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