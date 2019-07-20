Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

10 dakika önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk yarım saatlik bölümde salonda sakatlık önleyici çalışmalar yaptı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular, üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:08 Kaynak: AA
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