Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
21 dakika önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:36 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas yaparak devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın Avusturya
'ya giderek yeni sezon hazırlıklarına orada devam edecek.
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