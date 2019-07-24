Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Avusturya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:31 Kaynak: AA
'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe
, çalışmalarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. Beşerli gruplar halinde yapılan pas çalışması ile süren antrenmanın, taktik ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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