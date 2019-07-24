Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.

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Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. Beşerli gruplar halinde yapılan pas çalışması ile süren antrenmanın, taktik ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Ersun Yanal, Fenerbahçe, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:31 Kaynak: AA
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