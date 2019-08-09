Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
25 dakika önce
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Futbol Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:18 Kaynak: AA
Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı aktarıldı.
İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Demir Grup Sivasspor
ile Cumhuriyet Kupası'nda karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bugün Sivas'a gidecek.
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