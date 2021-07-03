Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde antrenörler Zeki Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde, bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, Miha Zajc, Diego Perotti ve milli takımlarda görev alan oyuncular ile sakatlığı bulunan Nabil Dirar yer almadı.

Oyuncular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmana 5'e 2 top kapma, pres ve pas çalışmasıyla devam etti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.