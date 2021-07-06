Fenerbahçe akşam idmanıyla günü tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, saat 17.00'de günün ikinci idmanına çıktı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.



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