Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günün ikinci idmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe , 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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