Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Isınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup dar alanda pas organizasyonları çalıştı. Antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlanırken, idmanda milli oyuncular yer almadı. (Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/ İHA)

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