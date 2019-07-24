Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - GRAZ

Avusturya
'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe
, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti. Graz
şehrindeki kampın 4. gününde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki akşam idmanı, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
20 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı.
Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takımda, Tolga Ciğerci
, Serdar Aziz
, Miha Zajc ve Emre Belözoğlu
takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı. Dört ismin ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi.
Yanal ve Comolli sohbet etti
Fenerbahçe'nin akşam antrenmanı sırasında teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve idari menajer Volkan Ballı
yaklaşık 20 dakika saha kenarında sohbet etti.
Üç ismin sohbet sırasında oldukça neşeli olduğu gözlendi.
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.
Fenerbahçe, yarın TSİ 19.30'da Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya
1. Futbol
Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin
ile karşı karşıya gelecek.