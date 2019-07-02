Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

9 dakika önce

Fenerbahçe, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Fenerbahçe, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
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