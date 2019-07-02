Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
9 dakika önce
Fenerbahçe, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi. - İSTANBUL
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