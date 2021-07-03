Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri 'nde yardımcı antrenörler Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen idmanda, ısınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekibin idmanında milli oyuncular yer almadı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Fenerbahçe 'de yeni sezon hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdü.

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