Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30'da ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın The Land of Legends Cup final maçında Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Mücadele 21.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:58 - Kaynak: DHA
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