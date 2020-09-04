Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30'da ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın The Land of Legends Cup final maçında Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Mücadele 21.00'de başlayacak.