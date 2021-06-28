Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi

Salgında örnek gösterilen ülke yine kapandı! Sebebi Türkiye'yi de tedirgin edecek cinsten

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç ikinci dönemine 6 bin 459 oyla başladı. Artık gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda bugünü işaret etmişti.

Fonseca

SEZON 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Daha önce haziran ayının 3. haftasını işaret eden Ali Koç, daha sonra seçimden sonraki pazartesi gününü göstermişti. Şimdi ise artık gözler bu pazartesi gününe yani bugüne çevrildi. Sarı-lacivertli futbol takımında da yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Perşembe günü başlıyor.

Marco Silva

SILVA, FONSECA VE VILLAS BOAS

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Marco Silva, Fonseca ve Villas Boas isimleri ön plana çıkmış durumda. Başkan Koç, Alman ve Portekiz ekolü düşündüklerini ifade etmişti. Bu isimler dışında Favre, Bielsa, Benitez gibi hocaların da adı geçmişti. Yerli teknik adam olma ihtimali çok zayıf gözüküyor.