Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç ikinci dönemine 6 bin 459 oyla başladı. Artık gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda bugünü işaret etmişti.
Daha önce haziran ayının 3. haftasını işaret eden Ali Koç, daha sonra seçimden sonraki pazartesi gününü göstermişti. Şimdi ise artık gözler bu pazartesi gününe yani bugüne çevrildi. Sarı-lacivertli futbol takımında da yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Perşembe günü başlıyor.
Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Marco Silva, Fonseca ve Villas Boas isimleri ön plana çıkmış durumda. Başkan Koç, Alman ve Portekiz ekolü düşündüklerini ifade etmişti. Bu isimler dışında Favre, Bielsa, Benitez gibi hocaların da adı geçmişti. Yerli teknik adam olma ihtimali çok zayıf gözüküyor.
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