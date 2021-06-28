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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi - Son Dakika

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi

28.06.2021 10:36

Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi başladı, ilk icraat için çalışmalar artık hızlandı. Başkan Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörün pazartesi günü duyurulacağını ifade etmişti. Bugün dikkatler Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. Fonseca, Villas Boas ve Marco Silva isimleri ön plana çıkmış durumda.

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç ikinci dönemine 6 bin 459 oyla başladı. Artık gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda bugünü işaret etmişti.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
Fonseca

SEZON 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Daha önce haziran ayının 3. haftasını işaret eden Ali Koç, daha sonra seçimden sonraki pazartesi gününü göstermişti. Şimdi ise artık gözler bu pazartesi gününe yani bugüne çevrildi. Sarı-lacivertli futbol takımında da yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Perşembe günü başlıyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
Marco Silva

SILVA, FONSECA VE VILLAS BOAS

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Marco Silva, Fonseca ve Villas Boas isimleri ön plana çıkmış durumda. Başkan Koç, Alman ve Portekiz ekolü düşündüklerini ifade etmişti. Bu isimler dışında Favre, Bielsa, Benitez gibi hocaların da adı geçmişti. Yerli teknik adam olma ihtimali çok zayıf gözüküyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
Villas Boas
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi

Marco Silva, Fenerbahçe, Pazartesi, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi - Son Dakika Spor


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