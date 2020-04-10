Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Sürpriz gelişme - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Sürpriz gelişme - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Sürpriz gelişme

6 saat önce

Muhabirimiz Süleyman Arat, Fenerbahçe'de futbol takımının başına geçecek teknik direktör, sporcularda yapılacak maaş indirimi ve olası transfer iddialarına yönelik son bilgileri paylaştı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Sürpriz gelişme, System.String[]

Muhabirimiz Süleyman Arat, Fenerbahçe'de futbol takımının başına geçecek teknik direktör, sporcularda yapılacak maaş indirimi ve olası transfer iddialarına yönelik son bilgileri paylaştı.


İşte Arat'ın sorularımıza verdiği yanıtlar:


Liglerin ertelenmesi ile Fenerbahçe'de sporcu maaşlarında indirip çalışması başladı mı?


Fenerbahçe'de yüzde 20 ile 25 arasında bir küçülme planlanıyor, sadece futbol ile değil basketbol ve diğer branşları da kapsıyor. Maaş indirimi konusunda futbolcularla bire bir görüşmelerin başladığı yönünde duyumlar var bu doğrultuda ilk fedayı Nabil Dirar'ın yaptığı ve maaşında ciddi bir indirimi kabul ettiği bunun diğer futbolculara yansıyacağı şeklinde bilgilere ulaştık.


Yeni teknik direktör konusunda son durum nedir?


Erol Bulut ismi çok fazla ön planda ancak Fenerbahçe'nin bütçesi küçüleceği için gençleştirme harekatına girebileceği ve bu doğrultuda Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Hüseyin hoca ile konuştum Fenerbahçe'ye gelme konusunda umutları var yine Yalçın Koşukavak ve Mustafa Kaplan isimleri var ama hangisinin gerçekleşeceği bilinmiyor.


Bunun dışında Lucescu, Daum, Laurent Blanc gibi isimler geçiyor ama şu an için akla en yatkın yapı Erol Bulut'un teknik direktör, Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı'nın antrenör, Emre Belözoğlu'nun ise sportif direktörlüğe geldiği yapı en mantıklı tez olarak öne çıkıyor.


Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe dönme ihtimali var mı?


Böyle bir şeyin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. En son gelinen noktada Caner Erkin'in Gökhan Gönül'e göre Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu bilgisi var Caner'in Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor ancak menajerinin kulüple bir sorunun olduğunu ve o sorunu atlatırsa Caner'in önümüzdeki yıl Fenerbahçe forması giyeceğini duydum.


Fenerbahçe'de diğer sorunlu mevki sağ bek çünkü Isla'nın da Boca Juniors ile sözleşme imzaladığı yönünde ciddi duyumlar var ne derece doğru bilinmiyor tabii ama sadece Murat Sağlam ile olacak bir iş değil bu yüzden Fenerbahçe'nin bu bölgeyi Gökhan Gönül ile doldurabileceğini düşünüyorum, Gökhan'ın da gönlünde böyle bir aslan yatıyor olabilir.


'Obradovic'in yerine Zalgiris Kaunas'ın koçu Sarunas Jasikevicius…'


Obradovic sonrası anladığım kadarıyla Fenerbahçe'nin B planı hazır. Zalgiris Kaunas'ın koçu Sarunas Jasikevicius'un gelebileceği dillendiriliyor.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:02 

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