Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Bjelica mı, Pellegrini mi?

Muhabirimiz Süleyman Arat, Fenerbahçe'de öne çıkan teknik direktör adayları Bjelica için "Fenerbahçe'nin hedefindeki normlara çok fazla uymuyor" derken Pellegrini için de "anlaşsanız bile onu Kredi Yurtlar Kurumu'nda karantinaya sokamazsınız" ifadelerini kullandı.



İşte Arat'ın Uğur Yapıcı'ya yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar:



Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor ve gündemdeki isim Nenad Bjelica. Son gelişmeler nedir?



Nenad Bjelica, şu ana kadar en fazla öne çıkan isim oldu, geldi gelecek konuma geldi ama Fenerbahçe bu konularda bizleri şaşırtan bir kulüp olmuştur. Son dakika bir sürpriz yapıp farklı bir isme yönelebilir. Fenerbahçe, koltuğuna oturur oturmaz taraftarları heyecanlandıracak, tecrübeli ve şampiyonluğa herkesi motive edecek birisini istiyor. Bir gerçek var ki Fenerbahçe Fatih Terim'in karşısına onun ayarında, onun doluluğunda ve karizmasında bir teknik direktör arıyor. Bunu hepimiz biliyoruz bu tanımlamalara Bjelica çok fazla uymuyor bu normlara Manuel Pellegrini uyuyor ama mali tablo buna el vermeyecek durumda.



Pellegrini Fenerbahçe'nin yönetim kurulu toplantısında gündeme gelebilir mi ?



Ali Koç'un aklında olan her isim masaya yatırılacak ancak biz o isimlerin hepsini bilmiyoruz. Yönetim Bjelica ile görüşüyor ama bu ters köşe bir taktik de olabilir. Pellegrini bütün kriterleri karşılıyor kariyerinde hep başarı var, çok büyük bir marka ama Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz bu takıma Mourinho bile gelse başarılı olması çok zor. Dolayısıyla Pellegrini veya başkası kim gelirse gelsin transfer isteyecek. Bjelica bu kadroyu çalıştırmayı kabul edebilir çünkü Fenerbahçe Bjelica için bir zıplama tahtası.



'Pellegrini'yi Kredi Yurtlar Kurumu'nda karantinaya sokamazsınız'



Ben Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacağını düşünmüyorum çünkü açıklaması halinde getirmesi gerekecek. Türkiye'ye gelen herkes yurtlarda karantinaya giriyor orada Donk, Isla veya Lens kalabilir ancak Pellegrini gibi bir ismi oraya getirip koyamazsınız. Orayı asla kötülemiyorum her türlü imkan sağlanmış ama yine de teknik adam noktasındaki isimlerin orada karantinaya girmeye razı olacaklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu resmi anlaşma ötelenecektir ama bu kulübün yararına da olabilir kadro çalışmaları rahat bir şekilde yapılabilir.



