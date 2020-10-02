Fenerbahçe'de yeni transfer Cisse takımla birlikte çalıştı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük 'ü konuk edecek Fenerbahçe , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Papiss Cisse de takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmanı yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, antrenmanının ardından karşılaşma için Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

- Lacivertliler