Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yeni Transferler İlk İdmanında

Fenerbahçe'de Yeni Transferler İlk İdmanında

1 saat önce

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlarken, yeni transferler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Yeni Transferler İlk İdmanında, System.String[]
Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlarken, yeni transferler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Öte yandan taraftarlar desteklerini göstermek için Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Ayrıca tesislerde bulunan yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da antrenmanın bir bölümünü izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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