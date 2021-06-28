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Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbatasını aldı - Son Dakika

Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbatasını aldı

28.06.2021 20:01
Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbatasını aldı, System.String[]

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mazbatasını aldı.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mazbatasını aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 6 bin 459 oy alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç ve 6 bin 378 oy alan yönetim kurulu üyeler, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yeni yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, " Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeniden seçilen Sayın Başkanı, yeniden seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, öncelikle seçim sonuçlarının Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hayırlar uğurlar getirmesini diliyorum. 3 sene daha kulüp başkanımızın görevini başarıyla sürdürmesini, başta sportif başarılar olmak üzere kulübümüzün bütün sporcularının muvaffak olması için elinizden geleni yapmanızı ve mali durumumuzun eskisinden daha iyiye gitmesini ve yeni tesisler kazandırmanızı delegelerimiz, genel kurulu üyelerimiz adına hassaten rica ediyorum. Hem kendi adıma hem de kongreyi yöneten başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım adına ve genel kuruldaki bütün üyelerimizin icazeti adına sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın da üçüncü seneden sonra 3 sene daha devam edecek arkadaşlarımız var, bu sene bu masada oturmak suretiyle göreve başlayıp inşallah 3 seneyi tamamlayacak arkadaşlarımız var. Toplam 21 Yönetim Kurulu Üyemizin de Sayın Ali Y. Koç başkanlığında ona dilediğim bütün temennileri sizler için de diliyorum. Muvaffak olmanızı, kulübümüze yararlı olmanızı diliyorum ve hepinize Allah'ın yardımcı olmasını temenni ediyorum. Şimdi sizlere genel kurul sonuçlarına göre kesinleşmiş seçim sonucu düzenlediğimiz mazbatayı takdim edeceğiz. Yönetim Kurulu Üyelerimizden başlamak suretiyle mazbataları tek tek takdim edeceğiz. Esas iktidarın sahibi olan yönetim sizlere geçecek" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ALİ KOÇ: "İNŞALLAH BU DÖNEM GEÇEN DÖNEME GÖRE ÇOK FARKLI OLACAK"

Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Öncelikle Vefa Bey'e, Vefa Beyin başkanlığında seçimli genel kurulumuzu idare eden divan başkanlığına, hepinize hem iki gün için harcadığınız mesai, emek, çaba, birleştirici ve yapıcı üslubunuz için çok çok teşekkür ederiz. Vefa Bey, her daim öyle olmuştur. 3 Temmuz'da Vefa Bey, divan başkanı değildi ama buraya, bu odaya gelen ilk kişi, pazar veya pazartesi, pazardan sonraki ilk gün Vefa Bey'di. Her zaman ben onun akil rehberliğini yaşadım, gördüm. Sonra da onun divan başkanlığında başkan olmak kısmet oldu. Son 3 senede inişli çıkışlı zamanlar da yaşasak Vefa Bey, her zaman danışabileceğimiz bir kişi olarak yanımızda oldu. Ben size hem geçmiş için hem de son iki gün için şahsım ve yönetim kurulum adına, tüm Fenerbahçe camiası adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönem geçen döneme göre çok daha farklı olacak. Çok daha güzel şeyleri konuşacağımız, sonunda mutlulukların olacağı, Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde bulunacağı bir dönemin başlangıcı olacağına canı gönülden inanıyorum. Sağ olun, var olun. Hepimizin yolu açık şansı bol olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerine tek tek mazbatalarını verdi.

(İHA)

Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbatasını aldı
Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbatasını aldı
Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbatasını aldı
Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbatasını aldı
Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbatasını aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Divan Kurulu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni yönetim mazbatasını aldı - Son Dakika Spor


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