Fenerbahçe'de yeniden Ricardo Rodriguez sesleri

Devre arasında yapamadığı sol bek transferini yeni sezon öncesi bitirmek isteyen Fenerbahçe'ye Hollanda'dan müjdeli haber geldi. Ocak ayında Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan ancak harcama limitlerindeki sorun nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Ricardo Rodriguez, Milan'dan PSV'ye kiralanmıştı.

Hollanda basını, PSV'nin beklentileri karşılayamayan İsviçreli yıldızın opsiyonunu kullanmama kararı aldığını yazdı. Milan'a geri dönecek olan Ricardo Rodriguez'in yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girmesi bekleniyor. Ancak İtalyan kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli yıldızın kiralanma ihtimali bulunmuyor.

LİSTE BAŞI ASAMOAH

Ricardo Rodriguez'i yeniden gündemine alması beklenen Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Kwadwo Asamoah olduğu belirtiliyor. Ganalı yıldız için Inter'le görüşmeler sürüyor.

HOLLANDA'DAN MENSAH İDDİASI

Bu arada Isla'nın yerine sağ bek arayışındaki Fenerbahçe'nin adı Timothy Fosu-Mensah ile anılıyor. İngiliz basını, Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı genç yıldızı isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğunu yazdı.

KRUSE EVE Mİ DÖNÜYOR?

Öte yandan Mesut Özil ile ilgili iddialar, Kruse'nin ayrılık söylentilerini de başlattı. İddialara göre Türkiye'de aradığını bulamayan Alman yıldız Bundesliga'ya geri dönecek ve Wolfsburg'a transfer olacak. Kruse sezonun hayal kırıklıklarından birisi. (Takvim)