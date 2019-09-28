Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de yeniler, ilk kez Galatasaray derbisinde
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Fenerbahçe'de yeniler, ilk kez Galatasaray derbisinde

53 dakika önce

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de yeniler, ilk kez Galatasaray derbisinde, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.


Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertlilerin yeni transferleri, Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezonda sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci'de bu maçta ilk 11'de görev yaparak ilk kez eski takımına karşı forma giydi. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:13 Kaynak: İHA
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