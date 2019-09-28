Fenerbahçe'de yeniler, ilk kez Galatasaray derbisinde
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:13 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertlilerin yeni transferleri, Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezonda sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci'de bu maçta ilk 11'de görev yaparak ilk kez eski takımına karşı forma giydi. - İSTANBUL
Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi başından yaralandı Ali Koç'u derbide kimse karşılaşmadı, maçı protokol tribününden takip etti Volkan Demirel, derbiyi soyunma odasında takip ediyor Haluk Levent Galatsaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin tahmin tweeti attı