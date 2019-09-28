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Fenerbahçe'de yeniler, ilk kez Galatasaray derbisinde

27 dakika önce

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de yeniler, ilk kez Galatasaray derbisinde, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertlilerin yeni transferleri, Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezonda sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci'de bu maçta ilk 11'de görev yaparak ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
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