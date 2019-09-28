Fenerbahçe'de yeniler, ilk kez Galatasaray derbisinde
27 dakika önce
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertlilerin yeni transferleri, Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezonda sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci'de bu maçta ilk 11'de görev yaparak ilk kez eski takımına karşı forma giydi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Haluk Levent Galatsaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin tahmin tweeti attı Volkan Demirel, derbiyi soyunma odasında takip ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı