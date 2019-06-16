Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
26 dakika önce
Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:41 Kaynak: DHA
Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.
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