Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
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Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi

26 dakika önce

Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi, System.String[]


Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:41 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Ali Koç, Spor
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