Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi
40 dakika önce
Fenerbahçe Kulübünde Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:43 Kaynak: AA
Kulübünde Ali Koç
başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi.
Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı
'nda yapılan 2018 yılı mali genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurullarının faaliyetleri üyelerin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurullarının, 5 Haziran-31 Aralık
2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi
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