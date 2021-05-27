Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı

Fenerbahçe'de mali olarak işler hiç iyi gitmiyor. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nin kaçması, sezon başı yüksek maliyetle kurulan takımın giderlerini karşılamadı. Eğer şampiyonluk gelseydi, birçok ödeme yapılacaktı. Önümüzdeki sezon yapılacak transferler için maaş bütçesinin biraz daha daraltılması planlandı. Futbolculardan yüzde 15'e yakın indirim talep edildi. Ancak buna karşı çıkanların sayısı bir hayli fazla oldu.

"İNDİRİMİ KABUL ETMEYEN GİTSİN"

Yönetimin, indirimi kabul etmeyen futbolcularla yolları ayırabileceği belirtildi. Kadronun maaş bütçesini 40 milyon euro seviyelerinde tutmaya çalışan Sarı-Lacivertliler'in, yeni transferler için durumu tehlikeye girdi. Bu sebeple herkes gözden çıkartılabilir durumda.

AYNISINI MAX KRUSE DE YAPMIŞTI

Fenerbahçe'nin davalı olduğu Max Kruse de, ücretini alamaması ve indirime gitmemesi sebebiyle takımdan ayrılmış, dava açmıştı. Haklı bulunan Max Kruse'ye Fenerbahçe bir miktar tazminat da ödedi. Buna benzer problemin çıkması da kuvvetli bir ihtimal.