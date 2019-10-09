Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İdmanın, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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