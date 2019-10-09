Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

49 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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